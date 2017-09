MAGIC LANTERN FILM FESTIVAL



Episodio 3: Wonderland



con John Baldessari, Marvin Gaye Chetwynd, Ryan Gander, Andy Holden, Rachel Maclean, Quay Brothers, Marco Raparelli



Magic Lantern Film Festival è un appuntamento semestrale che intende indagare l'intersezione tra arti visive e cinema. Il festival si propone sia come strumento per la diffusione dei linguaggi artistici che usano il film come mezzo privilegiato per dare forma all'immaginazione, sia come indagine critica su autori, idee e generi.



Giunto alla sua terza edizione, Magic Lantern Film Festival presenta Wonderland, dal 26 al 28 settembre 2017 presso il Cinema dei Piccoli, un rassegna di tre giorni che intende analizzare come l'immaginario infantile abbia inciso nella produzione di alcune poetiche artistiche contemporanee.



I lavori degli artisti e registi selezionati scompongono la semiotica estetica e la dimensione iconica legata al mondo dell’infanzia per proporre l’altra faccia della medaglia delle rassicuranti caratteristiche fanciullesche. Ingenuità, grazia, umorismo e bellezza vengono scardinati e rivelati nelle loro sfumature più politiche, concettuali, grottesche. Wonderland mostra una terra sorprendente e ignota, dove l’immaginario fiabesco svela le sue infinite potenzialità. Trasposto in dimensioni oscure e enigmatiche, il linguaggio visivo infantile, considerato nella sua complessità interpretativa, offre allo spettatore il valore del suo potere celato.



Wonderland fa seguito a Phantasmagoria, che ha preso in esame l’uso del genere noir e horror nel film d’artista e a Really, incentrato sull’esplorazione del "biopic”.



Magic Lantern Film Festival è un progetto ideato e curato da Maria Alicata, Adrienne Drake e Ilaria Gianni.



SEDE:

Cinema dei Piccoli

Viale della Pineta 15, 00197 Roma

(Villa Borghese, ingresso da Porta Pinciana, dal lato di Via Veneto)



Le proiezioni inizieranno puntualmente alle 18:45



Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si consiglia di confermare e prenotare i posti specificando la data e il proprio nome inviando un messaggio all'indirizzo: info@magiclanternfilmfestival.org.



Per informazioni:

magiclanternfilmfestival.wordpress.com

info@magiclanternfilmfestival.org



PROGRAMMA:



Martedì 26 Settembre ore 18:45



INTRO…



Imagineering

di Ryan Gander

2013, 1’ 08”

© Ryan Gander. Courtesy dell’artista.



Imagineering è un breve spot per la televisione ideato da un’agenzia pubblicitaria che ha lavorato a partire dalle indicazioni dell’artista. Commissionato da un Dipartimento del Governo britannico per l’impresa l’innovazione e le competenze, il finto spot promuove tra il pubblico britannico il ritorno all’immaginazione infantile. Cosa accade quando si mette in moto questa catena di eventi? Arrivano le bolle di sapone.



Muscles

di Marco Raparelli

2011, 1’ 30”

Courtesy Umberto di Marino, Napoli



Un brevissimo film animato che con ironia e leggerezza analizza i paradossi quotidiani che caratterizzano la società contemporanea e la sua fauna grottesca.



FEATURE FILMS



Over the Rainbow

di Rachel Maclean

2013, 42’

Commissionato da Collective Gallery e The Banff Centre, Canada, come parte di una residenza di sei mesi presso Scottish Arts Council Residency.



Ispirato alle utopie in Technicolor della televisione per bambini, Over the Rainbow invita lo spettatore ad entrare in un universo deformato abitato da teneri mostri, cloni senza volto e dive pop grottesche. Ambientato in un mondo sintetico e psichedelico, a metà strada tra il modellino giocattolo e un paesaggio artificiale generato al computer, il film è una tetra commedia parodistica del racconto di Faust, del mondo del video game e del genere horror.



Three Feathers and Other Fairy Tales

di John Baldessari

1973, 31’ 15”

Courtesy di Electronic Arts Intermix (EAI), New York.



In Three Feathers and Other Fairy Tales Baldessari legge sei favole, ognuna delle quali esprime paure primordiali e desideri inconsci. Caratterizzate da analogie soggettive e da giustapposizioni di immagini per libera associazione, i racconti moralistici vanno dal morboso, cauto Mr. Fox al nonsense di Jack Lazy. Sfruttando l'elemento favolistico della ri-creazione continua – il film da vita a una storia che si reinventa e si trasforma con ogni nuovo racconto – Baldessari traspone nelle arti visive le tradizioni della narrazione orale.



***

Mercoledì 27 Settembre ore 18:45



INTRO…



Imagineering

di Ryan Gander

2013, 1’ 08”

© Ryan Gander. Courtesy dell’artista.



Imagineering è un breve spot per la televisione ideato da un’agenzia pubblicitaria che ha lavorato a partire dalle indicazioni dell’artista. Commissionato da un immaginario Dipartimento del Governo britannico per l’impresa l’innovazione e le competenze, il finto spot promuove tra il pubblico britannico il ritorno all’immaginazione infantile. Cosa accade quando si mette in moto questa catena di eventi? Arrivano le bolle di sapone.



Fly mc Fly

di Marco Raparelli

2008, 1’ 02”

Courtesy dell’artista.



Un brevissimo film animato che con ironia e leggerezza analizza i paradossi quotidiani che caratterizzano la società contemporanea e la sua fauna grottesca.



FEATURE FILM



Laws of Motion in a Cartoon Landscape

di Andy Holden

2011-2016, 57’

© Andy Holden. Courtesy dell’artista.



A metà tra il trattato e la teoria cospirativa, Laws of Motion in a Cartoon Landscape esamina la costituzione delle leggi dei cartoni animati come una possibilità di dare senso al mondo in cui viviamo. Focalizzandosi ironicamente sulla dimensione fisica dell’universo dei cartoni in cui si sfidano le normali condizioni di gravità, forza e velocità, l’avatar dell’artista invita lo spettatore a fare esperienza di un mondo dove alle leggi quali “tutto precipita/cade più velocemente di un’incudine” è data la stessa importanza critica della filosofia, della fisica e della politica.



***

Giovedì 28 Settembre ore 18:45



INTRO…



Imagineering

di Ryan Gander

2013, 1’ 08”

© Ryan Gander. Courtesy dell’artista.



Imagineering è un breve spot per la televisione ideato da un’agenzia pubblicitaria che ha lavorato a partire dalle indicazioni dell’artista. Commissionato da un immaginario Dipartimento del Governo britannico per l’impresa l’innovazione e le competenze, il finto spot promuove tra il pubblico britannico il ritorno all’immaginazione infantile. Cosa accade quando si mette in moto questa catena di eventi? Arrivano le bolle di sapone.



Elephant and man

di Marco Raparelli

2006, 52”

Courtesy dell’artista.



Un brevissimo film animato che con ironia e leggerezza analizza i paradossi quotidiani che caratterizzano la società contemporanea e la sua fauna grottesca.



FEATURE FILMS



Street of Crocodiles

di Quay Brothers

1986, 20’

Courtesy del BFI



Tratto da una storia di Bruno Schulz, Street of Crocodiles è ambientato in un oltre-mondo da incubo, popolato da pupazzi inquietanti. Il guardiano di un museo sputa nel foro di un antico peep-show e aziona la vecchia macchina. Al suo interno i fantocci prendono parte ad una serie di bizzarri rituali tra la polvere e i relitti meccanici.



Vision Verticale

di Marvin Gaye Chetwynd

2014, 31’ 10”

© Marvin Gaye Chetwynd. Courtesy di Sadie Coles HQ, Londra



Vision Verticale è un’esilarante e parodistica rappresentazione degli scienziati del CNES (Centre National des Etudes Spatiales), la cui routine quotidiana consumata a bordo di una stazione spaziale viene sconvolta dall'apparizione di una misteriosa presenza.