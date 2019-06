Magic Lantern Film Festival: The Novum

MAGIC LANTERN FILM FESTIVAL

Episodio 5: The Novum con John Akomfrah, Yuri Ancarani, Rosa Barba, Neil Beloufa, Carola Bonfili, George Kuchar, Chris Marker, Nathaniel Mellors, Larissa Sansour, Jeremy Shaw



26-27 Giugno 2019

ore 18:30



Cinema dei Piccoli, Roma

Secondo lo scrittore di fantascienza e accademico Darko Suvin, un tratto distintivo del romanzo fantascientifico è la presenza del novum (dal latino, nuovo), definito come “un insieme di oggetti e relazioni interni all’universo fittizio, che sono descritti e resi credibili tramite un sistema di verosimiglianza derivato dall’epistemologia empirica”. Un'ipotetica "cosa nuova" che può essere immaginata, non attraverso la fantasia ma con mezzi scientifici congetturali e l'innovazione, in una realtà futura non troppo lontana.



La narrazione speculativa della fantascienza è stata abbracciata sin dai primordi della nascita del cinema, dando vita ad un linguaggio che penetra in vari generi: dal film dell’orrore a quello che presenta l’occulto, dal fantasy alle saghe dei supereroi. Spingendo ulteriormente i confini letterari, il film fantascientifico incorpora fenomeni e tecnologie avanzate basate sulla scienza, analizzando concetti futuristici, immaginando viaggi nel tempo, universi paralleli, esplorazioni spaziali, mondi alieni e forme di vita extra-terrestri. Eppure c'è sempre qualcosa che rimane radicato nel reale, uno sguardo inquietante su questioni politiche o sociali, riflessioni filosofiche sulla condizione umana, sullo stato attuale delle cose.



Gli anni tra il 1940-50 sono considerati l'era classica, l’età dell'oro del genere fantascientifico soprattutto negli Stati Uniti: un'epoca in cui questi film attingevano alle ansie politiche del momento, tra cui il terrore dell’invasione, dell’infiltrazione dell'"altro" nella vita quotidiana, della forza catastrofica delle armi nucleare. La paranoia della Guerra Fredda e il panico causato dal pensiero di una distruzione imminente, hanno dato origine a una moltitudine senza precedenti di film di invasione aliena e avventure apocalittiche, dando avvio ad un genere che può essere considerato uno specchio degli umori della società del periodo. Nel nostro incerto presente, dove l’umanità è minacciata da avversità sociologiche, ecologiche, tecnologiche e diventa sempre più complesso discernere la verità dalla propaganda, i fatti dai complotti, non sorprende constatare che artisti visivi e registi abbiano sentito l’esigenza di attingere al genere fantascientifico, re-interpretandolo nei modi più fantasiosi. I film in programma spingono i confini dell'esperienza umana al limite per offrire diverse possibilità e visioni di un futuro alternativo.



Magic Lantern Film Festival è un'indagine tematica semestrale sull'interstizio tra arte visiva e cinema. Il festival aspira ad agire sia come strumento per la diffusione di linguaggi artistici che utilizzano il cinema come mezzo ideale con cui dare forma all'immaginazione, sia come momento di indagine critica di autori, idee e generi. Magic Lantern Film Festival è un progetto ideato e curato da Maria Alicata, Adrienne Drake e Ilaria Gianni.



Questa edizione, The Novum, segue Phantasmagoria, che ha preso in esame l’uso del genere noir e horror nel film d’artista; Really, incentrato sull’esplorazione del "biopic”; Wonderland che ha analizzato come l'immaginario infantile sia stato cooptato dalla poetica cinematografica contemporanea; DO RE MI, un'indagine su come sia il genere musicale che il video musicale siano stati adattati dal linguaggio delle arti visive; Ready, Steady Play, una proiezione di video musicali diretti da artisti, organizzata nell'ambito di Videocittà; e la speciale proiezione natalizia di Pattini d’Argento di PAD/Piccolo Artigianato Digitale.



