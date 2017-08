Sabato 2 settembre Rainbow MagicLand, il più grande parco divertimenti di Roma, ha in serbo un party-evento unico nel suo genere con luci, colori, musica e adrenalina: il Magic Color Party.

Magic Color Party al Rainbow MagicLand

“Il Color party” è un vero fenomeno social, fatto di musica e voglia di stare insieme, in cui i partecipanti saranno protagonisti di scenografici lanci di “nuvole” colorate. La folla multicolor si trasformerà in una vera opera d’arte pop. A partire dalle ore 18:00 il Magic Color Party invaderà il Parco e le sue magiche attrazioni, dando vita a spettacoli e atmosfere incredibili.

Lo Zoo di 105 al Rainbow MagicLand

La festa dei colori sarà accompagnata da Lo Zoo di 105, il programma radiofonico più irriverente e seguito d’Italia, e dalla musica di Palasso Dj, che aprirà e chiuderà la serata con un super Dj Set.

Il divertimento inizierà alle ore 22.00 con la musica di Palasso Dj per poi proseguire, dalle 23.00 alle 00.30, con gli speaker e dj Wender, Paolo Noise e Luca Alba direttamente da Lo Zoo di 105. A seguire Palasso Dj vi farà scatenare fino alle 2.00 del mattino insieme ai magici lanci della polvere colorata.

Rainbow MagicLand

La giornata a Rainbow MagicLand sin dal mattino prevede montagne russe, torri a caduta, giochi acquatici e per bambini, in linea con i più importanti standard internazionali. Potrete sbizzarrirvi tra un lancio mozzafiato su Shock, il salto di 70 metri dalla torre Mystika o il vortice sull’indoor spinning coaster Cagliostro, senza perdere una fresca discesa dallo Yucatan o un giro sulle avventurose Rapide. Tutto questo dopo aver provato l’adrenalina a 360 gradi, sul Virtual Coaster vincitore dei Parksmania Awards 2016, o aver scovato il mostro marino che distrugge le imbarcazioni in un’agguerrita Battaglia Navale all’ultimo spruzzo d’acqua. Per i bambini un’intera area dedicata, il Regno dei Piccoli, con tanti giochi e attrazioni tematiche uniche: da Pianeta Winx, alla Ruota Magica, alle Tazze Pazze per un divertimento in tutta sicurezza. Senza perdervi gli spettacoli sempre disponibili per grandi e piccini e la sera tanta buona musica da vivere in compagnia!