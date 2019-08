A Night of magic, la magia dei Queen

Venerdì 6 settembre alle ore 21 il Teatro Tor Bella Monaca riapre le porte dopo la pausa estiva, con una serata musicale. Il concerto, che ha debuttato nella nuova forma a inizio anno al Teatro Eliseo, è un tributo alla band storica dei Queen a cura dell'Associazione Culturale "Claudio Zaccaria".

Una serata che farà rivivere le atmosfere degli anni ottanta. Tra i brani non mancheranno i tormentoni ancora attuali come:

Bohemian rhapsody

Another one bites the dust

Somebody to love

We are the champions



La Band A Night Of Magic, composta da Alessandro Pizzonia, Roberto Lo Monaco, Andrea Rongioletti, Fabio Zaccaria, Stefano Antonelli, Lorenzo Pausillo, Alessia Rubini, Ilaria Bucci, Federica D’Andrea, nasce nei primi mesi del 2019 con lo scopo di divulgare il repertorio della gloriosa band Inglese dei “Queen”.



venerdì 6 settembre ore 21

BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,00 Euro

invalidità 5,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it