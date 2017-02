Per la prima volta, gli specchi di Lorenzo Ostuni sono accolti in una mostra: 35 tra le più significative opere dell'artista, organizzate in un percorso tematico. Si parte dalla relazione tra il lavoro di Ostuni e il tema dello specchio nell'arte, per poi mettere a fuoco le sue ricerche sui segni zodiacali, le lettere dell'alfabeto ebraico e, ancora, su ritratti e alchimia. Per approdare, infine, al rapporto tra l'uomo e il divino, tra mito e religione. A cura di Alessandro Orlandi. Musei di Villa Torlonia, Casino dei Principi Orario Dall'11 marzo all'11 giugno 2017 da martedì a domenica ore 9.00-19.00 La biglietteria chiude 45 minuti prima Chiuso lunedì, 1° maggio Biglietto d'ingresso Ingresso gratuito per tutti i residenti a Roma e nell'area della Città Metropolitana la prima domenica del mese Biglietto unico integrato Casina delle Civette, Casino Nobile + mostre: Tre Civette sul Comò (dal 29 gennaio al 30 aprile 2017) Magia della luce. Specchio e simbolo nell'opera di Lorenzo Ostuni (dall'11 marzo all'11 giugno 2017) € 9,50 intero; € 7,50 ridotto Per i cittadini residenti nel territorio di Roma Capitale (mediante esibizione di valido documento che attesti la residenza) € 8,50 intero; € 6,50 ridotto Biglietto ordinario Casino Nobile + mostra: Magia della luce. Specchio e simbolo nell'opera di Lorenzo Ostuni (dall'11 marzo all'11 giugno 2017) € 7,50 intero; € 6,50 ridotto Per i cittadini residenti nel territorio di Roma Capitale (mediante esibizione di valido documento che attesti la residenza) € 6,50 intero; € 5,50 ridotto Biglietto Casina delle Civette + mostra: Tre Civette sul Comò (dal 29 gennaio al 30 aprile 2017) € 6,00 intero; € 5,00 ridotto Per i cittadini residenti nel territorio di Roma Capitale (mediante esibizione di valido documento che attesti la residenza) € 5,00 intero; € 4,00 ridotto Informazioni tel. 060608 tutti i giorni ore 9.00 - 21.00 Promossa da: Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - Assessorato alla Crescita culturale Con il supporto del Consiglio Regionale della Basilicata della Città di Tito della Fondazione Cassa di Risparmio Calabria e Lucania Servizi Museali: Zètema Progetto Cultura Con la collaborazione di: MasterCard Priceless Rome Media Partner: Il Messaggero