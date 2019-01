Magia della fotografia. Laboratorio per bambini sulla "camera "obscura"

Si dice che Caravaggio avesse una qualche "macchina" capace di riprodurre la realtà proiettandola come immagine capovolta in una stanza buia. Probabilmente era la primissima "camera obscura", di fatto la trisavola della macchina fotografica. Di un oggetto così si servivano senza dubbio Vermeer e Canaletto, del quale si conserva un congegno di legno con lenti al Museo Correr di Venezia.

Presso ArtSharing lab&gallery in Via Giulio Tarra 64 (Monteverde - Colli Portuensi) laboratorio per bambini per conoscere i segreti della luce, le lenti, la rifrazione, e costruire la propria "camera obscura" con oggetti di recupero casalingo con l'aiuto di Raffaele Alecci - fotografo professionista e conoscitore dei sistemi fotografici antichi - di una storica dell'arte.

Perché niente è più piacevole che apprendere giocando!

Per bambini dai 5 ai 12 anni.

Il laboratorio si compone di tre appuntamenti sabato 19 gennaio, sabato 26 gennaio, sabato 2 febbraio dalle 15.30 alle 18.30.

La quota di partecipazione complessiva dei tre appuntamenti è di 40 euro a bambino e comprende assicurazione, tessera associativa baby, materiali e merenda: si prega di segnalare eventuali intolleranze alimentari dei bambini.

Prenotazione obbligatoria entro il 17 gennaio con versamento anticipato della quota: info e modalità a artsharing.roma@gmail.com oppure 338-9409180

[Immagine: Camera ottica del 1730 conservata presso l'Università di Padova]

