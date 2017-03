Charlie e la magia del cioccolato al Teatro del Torrino

Grande successo al Teatro del Torrino per il Palco delle Favole che sta giungendo al termine e che ospiterà la sua ultima commedia musicale a partire dal 2 aprile "Charlie e la magia del cioccolato" con la partecipazione straordinaria di Franco Oppini, in scena tutte le domeniche del mese di aprile alle ore 16:00. Gli spettacoli sono stati curati nei minimi dettagli dal regista Luca Pizzurro, che, è reduce da numerosissimi successi in ambito teatrale ed insignito, di recente, di un grande riconoscimento per lo spettacolo "Je m'en fous", il prestigioso Premio Fersen alla regia. Invece le coreografie, per gli spettacoli come "The Lion King" e "La Sirenetta", sono state curate dal famosissimo ballerino e coreografo Andre De La Roche connubio nato con il regista proprio grazie alla stessa passione: "rendere il teatro un'esperienza unica ed irripetibile"! Luca Pizzurro, al termine di questa famosissima rassegna, e dopo un meritatissimo successo, asserisce dicendo che "Le Fiabe che ho deciso di portare in scena credo che appartengano all'infanzia di ognuno di noi" - continua - "la scelta di dedicare parte di una stagione a Disney, quindi, risiede proprio nel fatto che queste storie riescono a parlare al bambino e all'adulto contemporaneamente. Sono molti i messaggi forti che stanno dietro delle semplici scene da favola, messaggi che forse il bambino di allora non riusciva a cogliere ma che l'adulto di oggi legge in modo inequivocabile e ne trae tutto il nutrimento che sanno dare all'anima". Ma in questi nove anni di attività del "Palco delle Favole" non sono state portate in scena solo le storie della Disney, ma anche tutte quelle storie che si prestassero ad un pubblico variegato, infatti si parla di veri e propri Musical per famiglie, proprio come "Charlie e la magia del cioccolato". Per tutte le domeniche del mese di aprile, quindi, sarà possibile trascorrere una giornata in "buona compagnia" con gli attori del Teatro del Torrino, che regaleranno due ore di buon teatro, non deludendo, da sempre le aspettative di grandi e piccini. Ma come per le altre commedie musicali anche Charlie e la magia del cioccolato sarà in scena sabato 29 aprile alle ore 21:00. A tale proposito vi invitiamo a visitare il sito del Teatro del Torrino http://www.teatrodeltorrino.it/Home.html per non perdere il posto in prima fila! Link utili http://www.teatrodeltorrino.it/Home.html Per info e prenotazioni 338 8193001