Magia a Castel Sant'Angelo

Nato come tomba monumentale, divenuto fortezza per i Papi e poi prigione e luogo di esecuzioni, oggi è uno dei musei più visitati al mondo. Con le sue terrazze dalle meravigliose viste su Roma e con le sue mura che trasudano storia e raccontano storie di chi vi ha vissuto o solo transitato, è sicuramente sito dal fascino indiscusso. Relatrice: Anna Maria Appuntamento davanti ingresso sito. Non adatta agli amici a 4 zampe! Ingresso al sito,in occasione della prima domenica del mese, è gratuito. Contributo visita: 10 euro, compreso noleggio radio auricolare. Studenti e convenzionati: 8 euro, compreso noleggio radio auricolare. Minori di 18 anni: 2 euro, compreso noleggio radio auricolare Prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo che per prenotare, le adesioni vanno compilate tramite il modulo sottostante o date via e-mail / telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, come sotto specificato. I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione. Telefono: 3401964054 Indirizzo E-mail: associazioneculturalecalipso@yahoo.com Pagina Facebook: Associazione Culturale Calipso