Magia a Castel Sant'Angelo

Nato come tomba monumentale, divenuto fortezza per i Papi e poi prigione e luogo di esecuzioni, oggi è uno dei musei più visitati al mondo. Con le sue terrazze dalle meravigliose viste su Roma e con le sue mura che trasudano storia e raccontano storie di chi vi ha vissuto o solo transitato, è sicuramente sito dal fascino indiscusso e con le luci del tramonto Roma dalla sua alta imponenza apparirà fantastica come non mai!.



