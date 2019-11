Magia a Castel Sant'Angelo

Ingresso gratuito al sito in occasione della prima domenica del mese



Si staglia imponente, silenzioso e maestoso, vigile sulla riva destra del Tevere dall'alto delle sue terrazze, imperatore sui cittadini anche nella vita eterna. Castel Sant'Angelo, il trasformista. Nato come tomba monumentale, ambita rocca di potenti famiglie romane, fortezza per i Papi e poi prigione e luogo di esecuzioni, oggi è uno dei musei più visitati al mondo. Con le sue terrazze dalle meravigliose viste su Roma e con le sue mura che trasudano storia e raccontano storie di chi vi ha vissuto o solo transitato, è sicuramente sito dal fascino indiscusso e dalla sua alta imponenza apparirà fantastica come non mai!.



Div. Abili: barriere architettoniche parziali



Non adatta agli amici a 4 zampe!



Ingresso al sito, in occasione della prima domenica del mese, è gratuito.



Quota di partecipazione all inclusive: intero € 8,00; convenzionati € 7,00; under 25: € 6,00; under 18: gratis, se accompagnati; repliche gratuite, se accompagnati da un pagante.

