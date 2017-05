Maggio a Explora, sperimentare è uno spasso!

In tutti i weekend di Maggio, a Explora, il Museo dei Bambini di Roma, gioco e divertimento si coniugano nei nuovi laboratori di sperimentazione. A un soffio dal traguardo, è il laboratorio per la fascia 3-5 anni, per scoprire la forza dell'aria: introdotto da esperienze sensoriali, svela ai bambini tutti i segreti di questa "invisibile" forza. Durante il laboratorio tutti i partecipanti possono scendere in pista con le loro automobili ad aria e partecipare a una sfida di velocità avvicinandosi,giocando, a semplici concetti di fisica e di aerodinamica attraverso soffietti, pompette, bottiglie di plastica e palline da spostare con il soffio d'aria. Flipper, è il laboratorio per la fascia 6-11 anni, che permette, attraverso elastici, magneti, ingranaggi, tubi e tanti materiali semplici di progettare e realizzare un vero flipper. Un momento ludico per sperimentare la forza elastica e magnetica e i loro effetti: sollevare, capovolgere, allungare, accorciare e piegare, mettere in moto un oggetto fermo o al contrario rallentarlo. Inoltre, per tutti i bambini dai 5 anni, c'è Officina in Cucina lo spazio-laboratorio, indipendente dal padiglione espositivo, in cui si svolgono workshop di educazione alimentare. A Maggio in programma Muffin Yogurt e marmellata, la morbida e golosa ricetta dalla caratteristica forma a cupola, che si può gustare come dolce coccola in tutti i momenti del giorno. La ricetta prevede l'uso d'ingredienti genuini come uova, burro, farina, zucchero e lievito. Arricchiti da un cuore cremoso di yogurt fresco e marmellata, le dolci creazioni sono realizzate proprio dai bambini in una cucina riservata ai piccoli chef. Che cosa aspetti? Vieni a Explora Informazioni Tutti i week end del mese, nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00, 17.00. Età: 3-11 anni Modalità di partecipazione: prenotazione ai laboratori da effettuare una volta entrati nel museo. Officina in cucina: attività a numero chiuso acquistabile al sito www.mdbr.it o prenotabile telefonicamente allo 063613776 con ritiro dei biglietti almeno 30 minuti prima dell'inizio del laboratorio.