Maggie & Bianca Fashion Friends sul palco del Conciliazione. I MoodBoards, sono la band formata dai protagonisti della serie tv di successo “Maggie & Bianca Fashion Friends” in onda tutti i giorni su Rai Gulp: una formazione davvero GO.ZY. e una grinta “rock your world”! L’energia contagiosa dei MoodBoards per la prima volta in concerto.

Maggie, Bianca, Jacques, Quinn ed Edu vi emozioneranno con un “best of” di brani delle prime due serie e coinvolgenti coreografie. Uno spettacolo travolgente e divertente dedicato a tutti i fan ed agli amanti della musica.

Maggie & Bianca Fashion Friends si attesta a tutti gli effetti come un fenomeno di successo ottenendo ascolti da record a così pochi mesi dalla messa in onda e milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale Youtube. Un fenomeno partito dall’Italia e che si sta espandendo dalla Francia alla Russia fino ad arrivare in Brasile e in tutto il resto del mondo grazie anche alla partnership con Netflix.