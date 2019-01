Maggie & Bianca Fashion Friends: le star di RaiGulp a Roma

Arriva a Roma il “Maggie & Bianca Fashion Friends - Insieme Live Tour”, il nuovo ed avvincente spettacolo dal vivo incentrato sulle due giovani star dell’acclamata serie in onda su Rai Gulp, ideata da Iginio Straffi e prodotta da Rainbow in co-produzione con Rai Fiction.

Maggie & Bianca Fashion Friends a Roma

Dopo l’enorme successo del primo tour (partito da Firenze il 1 Ottobre 2017 e conclusosi a Cremona il 25 Marzo 2018, oltre 50.000 biglietti venduti e sold out nelle 14 città visitate), Maggie e Bianca tornano nei principali teatri italiani con un nuovo tour super Go.zy per accontentare le migliaia di fan, travolgerle con la loro energia e positività, e coinvolgerle nelle loro avventure.

Maggie e Bianca, accompagnate da un’energica crew di ballerini, tra una canzone e l’altra affronteranno una serie di avventure e di sfide, che il pubblico potrà vivere e condividere con loro.

Il concerto di Maggie e Bianca

“INSIEME LIVE TOUR” è il nuovo concerto di Maggie e Bianca che racconta, sulle note dei loro successi, una storia al centro della quale c’è il loro rapporto di sorellanza e di amicizia e l’importanza di essere unite per affrontare ogni difficoltà. Lo spettacolo vede le protagoniste, notoriamente diverse e incompatibili, decidere di separarsi per un po’ e di regalarsi una vacanza, ognuna la sua naturalmente… ma qualcosa va storto e si ritroveranno costrette a convivere e ad affrontare imprevisti che le porteranno a sfidarsi in prove di abilità. Riusciranno a superare le prove soltanto stando unite, insieme.

Biglietti per Maggie & Bianca Fashion Friends

Due gli appuntamenti: sabato 12 gennaio, alle ore 18:00, e domenica 13 gennaio, alle ore 17.00, al Teatro Olimpico. Biglietti disponibili sul circuito TicketOne, nei punti vendita Go2 e presso la biglietteria del teatro.