Proseguono gli appuntamenti di Magazzino Scipioni con le cene degustazione del lunedì, un percorso alla scoperta di uvaggi e territori, con etichette italiane ed estere accompagnate da piatti realizzati per esaltare al massimo le caratteristiche organolettiche dei vini. Dopo gli incontri che si sono svolti tra ottobre e novembre, anche per dicembre e gennaio sono in programma nuove date, che ci faranno proseguire il viaggio tra sapori e vini, per altri quattro appuntamenti che vedranno protagonista la nostra selezione unica e speciale di sei vini più uno a sorpresa, accompagnati da altrettanti piatti ad opera dello Chef. Dall’11 dicembre al 22 gennaio i nostri Esperti, al momento del servizio, racconteranno ai partecipanti le caratteristiche di ciascun prodotto e spiegheranno l’abbinamento con il piatto. al centro della scena troveremo il Nebbiolo e il Pinot Nero nel corso del primo incontro, dove Borgogna e Piemonte sono messi a confronto, mentre, il 18 dicembre le bollicine saranno le protagoniste di questo appuntamento che precede il Natale. Di seguito il menù e le aziende in degustazione, nel prezzo, sono inclusi sei diversi vini, più uno a sorpresa.



Lunedì 18 Dicembre

“Champagne: percorso ad ostacoli tra Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier”



Focaccia con julienne di mortadella e cialde di grana

Millefoglie di bufala fumè con pomodori verdi e la loro composta

Tortellini al brodo di Fassona

Canederli con spinaci e formaggio latteria

Mustela

Coniglio alla cacciatora

Sablée allo zenzero



Aziende vinicole: Gallimard, Allait, Michel Gonet, Maurice Vesselle

€ 50,00







Prenotazione obbligatoria chiamando il numero di tel. 06.39745233

Magazzino Scipioni – Via degli Scipioni, 30 – 00192 (Roma)

www.magazzinoscipioni.it – info@magazzinoscipioni.it