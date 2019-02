Maga Maghella sulle tracce di Pulcinella

28 FEBBRAIO 2019 ORE 17.30 (GIOVEDì GRASSO)

2 MARZO 2019 ORE 16.30

3 MARZO 2019 ORE 11.00

COSTO DEL BIGLIETTO 6€



SINOSSI

Arriva la spy-story più colorata e divertente dell’anno! Che fine avrà fatto Pulcinella? Il Carnevale è alle porte e la maschera più buffa e irriverente che ci sia sembra essere sparita nel nulla! Dove si sarà cacciato quel mattacchione? La polizia l’ha cercato ovunque, ma senza avere successo.



Questo è un caso per Maga Maghella, l’investigatrice privata più magica e pasticciona che ci sia! Seguendo una scia di spaghetti, babà e altri improbabili indizi, riuscirà l’allegra Maghella a scovare Pulcinella?

Sulla strada gli ostacoli non mancheranno, ma Maga Maghella lo sa: con una risata si aggiusta ogni danno!



CREDITS

Con Maria Elisa Barontini



È CARNEVALE! VIENI A TEATRO CON IL TUO COSTUME PREFERITO!!!



N.B. Non si accettano prenotazioni telefoniche ma solo acquisti online o a botteghino (l'acquisto a botteghino è consigliato qualche giorno prima dello spettacolo per assicurarsi la disponibilità dei posti)