Maffei, Brill, Liberti Trio in concerto al Charity Café

Sabato 25 gennaio 2020 al Charity Café il Blues è ancora una volta il protagonista, questa volta con il trio composto da Claudio Maffei alla chitarra e voce, Mick Brill al basso e voce e Pino Liberti alla batteria. I musicisti vantano esperienze nel campo del rock, folk, e blues, a livello nazionale, ed internazionale.



Claudio Maffei riconosciuto uno come delle voci e degli autori più interessanti di Italia del panorama folk blues, Mick Brill musicista inglese, per anni al fianco di Roberto Ciotti, e Pino Liberti musicista al fianco da anni con artisti internazionali, presentano un repertorio che spazia e dal blues tradizionale, a quello elettrico di Chicago.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione



Line-up

Claudio Maffei: chitarra & voce

Mick Brill: basso & voce

Pino Liberti: batteria