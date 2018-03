Arriva a Roma MADE IN SALENTO la personale di pittura del maestro Vittorio Tapparini che verrà inaugurata il 9 marzo 2018, alle 18.30, presso la galleria della chiesa di Santa Maria dei Miracoli in via del Corso 528 a Roma.

Il Salento non è solo barocco e pizzica, non solo ulivi: la contemporaneità qui bussa forte alla porta, ma spesso nessuno apre. Ed ecco allora la personale di pittura di questo artista contemporaneo e rappresentativo di quella terra con il suo “marchio” di fabbrica: “Made in Salento”; è la nuova collezione di tele ad olio di Vittorio Tapparini, la sua stagione pittorica più frizzante, e del tutto anacronistica rispetto al panorama monografico dell’arte contemporanea più astratta (concettuale, drammatica, spesso autistica).

Il Salento contemporaneo è tanto altro oltre gli stereotipi con cui viene spesso venduto: è mediterraneità, è incontro, è nuova idea di futuro già alle porte. I personaggi del maestro Tapparini sono sempre in cerca di felicità, inseguono l’idillio dei sentimenti più passionali che sono alla base della vita vera di ognuno, e nel loro incedere continuo questi uomini (spesso in vespa, in bicicletta, in auto, in barca) si godono i loro litorali mozzafiato, spesso interrotti da scuri fondali urbanizzati.



