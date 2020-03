Madama Live al Goa Club

Il 20 marzo Madame torna al Goa Club, è una delle grandi sorprese del rap Italiano.

Dopo “Sciccherie” e “17”, la giovane classe 2002 originaria di Vicenza ha pubblicato il nuovo singolo “Baby”, un gioiellino prodotto da Crookers & Nic Sarno. Per Touch The Wood, promoters dell’evento, ci sono i dj set dei fondatori Marco G. & Mr. Kite e l’apertura di BMBX.

Madame ha una passione per Dante, Petrarca e Fabrizio De Andrè, ha collaborato con i due dischi di riferimento del genere del 2019: “Persona” di Marracash, “Mattoni” di The Night Skinny. A questo si aggiungono i singoli al fianco di Rkomi, con Ensi nel brano “Mira” e con Tredici Pietro come unico featuring nel progetto “Assurdo”.