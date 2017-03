Madama Butterfly - Istituto Culturale Coreano

Venerdì 17 marzo alle ore 19.00 Istituto Culturale Coreano, secondo appuntamento con cantanti coreani che presentano 'Madama Butterfly' nella sua versione integrale, con l'accompagnamento del pianoforte. La regia di Jeong Hye Na ( formata presso il Conservatorio Licino Refice di Frosinone) offre la possibilità di vivere questa opera lirica, con un contatto ravvicinato tra pubblico e interpreti. Come sempre, sono invitati tutti gli appassionati della musica lirica, l'ingresso sarà libero fino a raggiungimento del numero massimo di posti in auditorium. Musicisti e cantanti coreani in Italia, continueranno ad esibirsi periodicamente presso il nostro Istituto Culturale Coreano, i prossimi spettacoli sono previsti per il 7 aprile con un concerto dedicato alla 'Primavera', il 26 aprile con l'opera 'Lucia di Lammermoor' di Donizetti e il 26 maggio con l'opera 'Gianni Schicchi' di Puccini, entrambe nelle versioni integrali. In fine il 16 giugno sarà organizzata una serata per il canto popolare coreano. Info Istituto Culturale Coreano, Piano 3 Via Nomentana 12 - 00161 Roma Venerdì 1 marzo ore 19.00 Ingresso Libero, fino a raggiungimento del numero massimo di posti in auditorium