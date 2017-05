Mad Music Fest al Teatro Patologico

MAD MUSIC FESTIVAL IV edizione 12-13 / 19-20 maggio L'Associazione del Teatro Patologico è lieta di presentare la quarta edizione del Mad Music Festival, iniziativa interamente rivolta ad artisti emergenti nel campo della musica live. I giovani artisti possiedono un'energia straordinaria, anche più frizzante di quella che caratterizza i professionisti e per questo motivo si è scelto di dedicare loro uno spazio, una vetrina per il debutto. Il Mad Music Fest persegue diversi obiettivi tra cui quello di offrire un'opportunità alla categoria poco sostenuta dei giovani musicisti, i quali faticano nel trovare spazi per la libera e gratificante espressione artistico-musicale. È proprio per mezzo di questa frizzante e originale iniziativa che si intende aggiungere valore artistico e culturale alla musica del futuro offrendo un'opportunità di visibilità e confronto tra i giovanissimi e gli esperti del settore musicale, i media ma soprattutto il pubblico. Sensibilizzare il pubblico all'ascolto di nuova musica proveniente da mercati diversi rispetto ai media nazionali governati da dinamiche commerciali, rappresenta un altro tra i principali obiettivi di questa iniziativa. Ogni gruppo emergente selezionato per il Mad Music Fest può mettere in luce le proprie abilità, in tutte le fasi di selezione, con esibizioni live, fondamentali per una scelta accurata il cui obiettivo è riconoscere e potenziare le qualità di un artista o di una band. Il Festival è organizzato da Michela D'Ambrosi, giovane promotrice di eventi musicali che dal 2014 si impegna duramente nella ricerca e selezione dei partecipanti all'iniziativa. Sono previste quattro serate di musica live presso il Teatro Patologico (Via Cassia 472, Roma). Nelle prime serate i protagonisti saranno due giovani cantautori e nelle successive si esibiranno due band: PROGRAMMA: 12 Maggio h21.30 Marat 13 Maggio h21.30 Fabio Senna 19 Maggio h21.30 Room on the 3 rd floor 20 Maggio h21.30 Lontano da qui