Macbeth Rock Opera al Teatro Tor Bella Monaca

L'Associazione Vega Rock Musical presenta MACBETH ROCK OPERA, uno spettacolo che fonde la tradizione con il Rock moderno e la multimedialità. In scena dal 5 al 7 luglio al Teatro Tor Bella Monaca alle ore 21.



Ambientazione di natura Gotica per un’opera rock interamente suonata e cantata da quattordici voci soliste e un ensemble formato da otto elementi, sia ballerini che cantanti. Un classico shakespeariano del teatro, in lingua originale (soprattitoli in italiano).



Macbeth, barone di Scozia, è un leale suddito del re, Duncan, al quale è anche legato dalla parentela attraverso sua moglie, Maeve. Guidando la battaglia contro i ribelli che intendono destituire Duncan, Macbeth combatte con al fianco Banquo, suo luogotenente nonché migliore amico e Macduff, l’uomo dall’alta morale, fedelissimo anche lui di Duncan. Dopo la battaglia i tre e il loro esercito si imbattono in tre entità, fantasmi, streghe, o semplicemente le Tre Sorelle, personificazione del destino, le tre Parche che tessono e muovono i fili degli umani burattini, lasciando loro l’illusione di essere registi e attori delle proprie vite. Le Tre Sorelle predicono a Macbeth eventi futuri e con le tre profezie due delle quali si avvereranno in un lasso di tempo davvero breve, le Sorelle insidiano in Macbeth l’idea di poter prendere il posto di re Duncan…



Da venerdì 5 a domenica 7 luglio ore 21

scritto, composto e arrangiato da Fabio Caliandro

regia Ermanno Manzetti

videoproiezioni Ermanno Manzetti

coreografie Laura Sodano

con Fabio Caliandro, Brunella Platania, Giovanni Alaimo, Andrews Crudo, Marianna di Maso, Alessandra Annibali, Federica Buda, Francesca Bianchi, Emiliano Laglia, Andrea Stocchino, Gabriele Giorgi, Ermanno Manzetti, Mirko Basile, Giulia Uda

Associazione VEGA ROCK MUSICAL



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,00 Euro

invalidità 5,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it