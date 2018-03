Nella splendida cornice della chiesa anglicana di S. Paolo entro Le mura (St. Paul’s within the Walls) a Via Nazionale porterà in scena il suo miglior repertorio il MacArthur High School Choir, proveniente da San Antonio, Texas, Stati Uniti.



Questo gruppo di giovani cantori, sotto la guida del direttore Mathew Woodward, ha lavorato a lungo in vista del tour in Italia. Il Chamber Choir che arriverà a Roma riunisce membri di diversi cori come il Region Choir, Region Honor Choir, a cappella groups, UIL Award Winning Groups, oltre a futuri insegnanti di musica. Oltre allo studio della musica e degli stili musicali, il gruppo ha avuto modo di approfondire anche diversi altri aspetti della cultura in vista dell’imminente tour che li porterà a giro per la penisola.



Il coro eseguirà brani di L. Mozart, M. Duruflé, E. Crocker, J. Leiniger ed una selezione dei più noti spirituals americani.



Appuntamento venerdì 16 marzo, con inizio concerto a partire dalle 17.00. L’ingresso è gratuito.



Per info – 06 53096944 338 5355979