Matteo e'un ragazzo romano di 30 anni. Vive in simbiosi con la sorella gemella in un mondo rosa, circondato dalle donne e dalle sue ansie. In maniera ironica, Matteo racconta in meno di un'ora la sua vita: essere destinato ad occupare sempre un secondo gradino, dal momento della nascita all'attuale vita sentimentale e lavorativa. Un'esistenza dominata dalle donne, prima la sorellina gemella, poi la nonna e la mamma, accentuata dalla convivenza in un ambiente "rosa" Matteo vede scorrere gli anni come in una scena di un film che si anima di personaggi reali ma assurdi: il medico di famiglia, lo zio assillante, il padre assente, l'insegnante isterica... In un mondo "social" che non lo coinvolge vive travolto dal suo peggior nemico "lo stato d'ansia"...

E continua a cercare l'amore. L'ultima battuta "ma se conoscemo???" vuole essere il messaggio dello spettacolo. Raccontare ad un pubblico di sconosciuti la sintesi della vita nelle sfumature più emozionali, con ironia e cliche' divertenti vuol dire che è possibile cambiare prospettiva. Per Matteo è rinascere con una visione semplificata e largamente empatica con il pubblico. A chi non è capitato!? Scegliamo di ridere e vivere con maggiore leggerezza. La vera ricerca è solo l'amore.

Venerdì 18 ottobre ore 21.00

Sabato 19 ottobre ore 21.00

Domenica 20 ottobre ore 17:30

per info 3426864372 - 3914563533.



Parcheggio gratuito fronte teatro in Via Gennaro Righelli 78