M'Boom Jazz Festival arriva a Roma

l'Anonima Jazzisti presenta M'BOOM Fest Il treno della musica Afro Americana Dal 9 al 13 maggio un cartellone denso di ospiti internazionali, musicisti di grande capacità e prestigio a Spin Time, cantiere di rigenerazione urbano, spazio polifunzionale occupato di Santa Croce in Gerusalemme, nel cuore di Roma. Lo scopo è di rigenerare il panorama del jazz e della musica afroamericana a Roma, valorizzare la sua caratteristica di essere melodia critica ed espressione giovanile contemporanea, denso di una ritmica che esprime ribellione e rivoluzione. Cinque giorni per cinque concerti al giorno con jam session finale notturna, che vedranno alternarsi le musiche di musicisti romani come Mario Corvini e Stefano Micarelli del Brit in Jazz ,Carlo Conti, l'eccellente batterista Armando Sciommeri, e le voci sassofonistiche di Danielle Di Majo e Carmen Falato che suoneranno con i loro quartetti, Oscar Rosati, il trombettista che vive tra Los Angeles e l'America Latina, apprezzato ed ispirato dal ritmo afro-cubano e dal latino tutto, infatti uno degli obiettivi è di dare risalto a numerose band della Capitale spesso non adeguatamente supportate dal sistema culturale istituzionalizzato e le note dei numerosi ospiti provenienti da tutto il mondo. Molti artisti internazionali hanno risposto alla chiamata, presenti il batterista statunitense Gregory Hutchinson, grande interprete della percussione che suonerà insieme al contrabbassista Ameen Saleem nel progetto dello Spinnin'Time Quartet. Ascolteremo tutte le sere le note del sassofonista cubano Robertico Martinez, miglior talento jazz giovanile dell'isola con il suo afro-cuban Quartet, del pianista Greg Burk in trio con John Arnold, e del batterista Bruce Ditmas con il suo large ensemble. Numerose le Orchestre, tesoro tutto romano, ricchezza di numerosi territori e quartiere, espressione della sensibilità popolare. Scelta coraggiosa volta al per garantire una proposta eterogenea e gonfia di significati che riportino centralità alle nostre tradizioni musicali evolute in relazione alla complessità sociale quotidiana. Partecipa anche Antonello Salis con il gruppo degli Extreme Quartet dove spiccano Satta e Corvini. Una menzione a parte merita The Legacy Septet, interprete delle musiche di Pino Sallusti, purtroppo scomparso nel mese di aprile. Ogni giorno, vari appuntamenti disseminati in molti luoghi della struttura ospite e soprattutto nella grande ed accogliente sala Auditorium, vera perla di acustica fra le migliori in città, che daranno modo agli ascoltatori di immergersi nel percorso sonoro tracciato dal treno della musica afro americana. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e non, confezionato da un collettivo di musicisti, l'Anonima Jazzisti, che ha trovato nell'auto-organizzazione e l'auto-determinazione, l'unica forma di espressione. Un momento importante per la città, che vede riuniti moltissimi artisti di alta formazione e spessore accomunati dalla passione per la buona musica e la necessità di comunicare al pubblico con tonalità sperimentali dettate dalle emozioni più profonde che risuonano attraverso le tonalità dei vari strumenti. dal 9 al 13 maggio Spin Lab via Santa Croce in Gerusalemme 55, Roma info: 3926067090 _ Facebook: spintimelabs prezzi: 12 euro per tutta la giornata _ Abbonamento: 30 euro per cinque i giorni. Ufficio Stampa e promozione: Artinconnessione t. 3932969668 _ info@artinconnessione.com Programma tutti i giorni: apertura ore 20:30 _ benvenuto di Maurizio Messina dj set musica jazz e black ore 21.15 _ concerto in sala L ore 22:15 e 23.40 _ concerti in sala Auditorium ore 00.30 _ sala L con Robertico Martinez and his afro-cuban Quartet Jam session finale chiusura con Maurizio Messina dj set musica jazz e black Martedì 9 Maggio Danielle Di Majo Atrìo con Danielle Di Majo sax alto e soprano, Gianluca Massetti pianoforte, Dario Giacovelli basso elettrico, Moreno Maugliani batteria Orchestra Notturna Clandestina Formazione di 18 elementi, diretta da Enrico Melozzi Spinnin' Time Quartet Gregory Hutchinson batteria, Ameen Saleem contrabbasso, Domenico Sanna piano, Carlo Conti sax alto e soprano Mercoledì 10 Maggio AGUS Collective Formazione nata dal colletivo dei musicisti jazz delle serate del Cantiere, spazio sociale trasteverino. Tanti eccellenti musicisti nella formazione, come Pietro Lussu, Cristiano Mastroianni, Daniele Tittarelli, Armando Sciommeri, Carlo Conti e numerosi altri. Greg Burk Trio con Greg Burk piano, Matteo Bortone basso, John Arnold batteria Tiziano Ruggeri NoNet conTiziano Ruggeri, Francesco Lento trombe, Carlo Conti sax alto e flauto, Giuseppe Ricciardo sax tenore e clarino, Enzo De Rosa trombone, Fabrizio D'Alisera sax baritono, Domenico Sanna piano, Massimo Nunzi contrabbasso, Andrea Nunzi batteria. Giovedi 11 Maggio Armando Sciommeri Group con Armando Sciommeri batteria, Francesco Poeti chitarra, Andrea Biondi vibrafono Brit in Jazz Quartet con Mario Corvini trombone, Stefano Micarelli chitarra, Mauro Nota contrabbasso, Andrea Nunzi batteria San Lorenzo Jazz Orchestra con Marco Omicini direzione ed arrangiamenti, Tiziano Ruggeri tromba, Carmen Falato sax soprano, Danielle Di Majo sax alto, Alessio Bernardi sax alto e flauto, Michele de Vito sax tenore e flauto, Davide Di Pasquale trombone, Carlo Conti sax baritono, Andrea Frascaroli piano, Edmondo Cicchetti contrabbasso, Massimo Di Cristofaro batteria. Venerdi 12 Maggio Cristiano Mastroianni Trio con Cristiano Mastroianni, chitarra, Vincenzo Florio contrabbasso, Andrea Nunzi batteria Brazilatafro Project con Oscar Rosati - tromba, trombone e voce, Francesco Di Gilio pianoforte, Ermanno Dodaro basso, Valentino Eraso Ricaurte percussione The Legacy Septet: la musica di Pino Sallusti Gianni di Renzo batteria, Andrea Frascaroli piano, Claudio Corvini tromba, Marco Conti, Carlo Conti e Max Filosi ai sax, Stefano Cesare contrabbasso Sabato 13 Maggio Carmen Falato Quartet con Carmen Falato sax, Paolo Tombolesi piano, Daniele Basirico basso, Marco Rovinelli batteria Bruce Ditmas Large Ensemble con Bruce Ditmas drums, Carla Marcotulli voice, Carlo conti sax, Angelo Olivieri trumpet, Daniele Pozzovio electric piano, Greg burk electric piano, Antonio Jasevoli electric guitar, Marco Siniscalco electric bass, Sefano Catarano acoustic bass Extreme Quartet + Antonello Salis con Sandro Satta sax, Claudio Corvini tromba, Jacopo Ferrazza contrabbasso, Gianni Di Renzo batteria, Antonello Salis piano e fisarmonica

