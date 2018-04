Progetto CHAGALL: mostra “Luzzietti: il Novecento di Montesacro”

21 e 22 aprile 2018





Il progetto “CHAGALL” (acronimo che sintetizza “Commercial Heritage Art Gallery Manager), che fa parte di un programma comunitario (Erasmus+ 2014-2020: apprendimento nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale nel campo del management di eventi artistici), è un progetto che si pone come obiettivo quello di colmare un vuoto professionale nel mercato italiano delle gallerie d’arte: la figura dell’Art Gallery Manager, dotata di competenze manageriali e artistiche.

Ogni scuola ha avuto il compito di scegliere un artista legato al territorio da valorizzare.

La nostra scuola ha scelto un artista che ha vissuto a lungo Montesacro e che merita di essere maggiormente conosciuto e rivalutato, Giorgio Luzietti. (si allega biografia)

I ragazzi del team Orazio coordinati dalla referente del progetto, Prof.ssa Cristiana Imbert, hanno quindi deciso autonomamente di organizzare una mostra nel quartiere di Montesacro come prova pratica delle competenze teoriche previste dal progetto.

La location scelta, il caffè letterario LiberThè, fu in passato di proprietà del suocero di Luzzietti e qui l’artista visse e lavorò per anni

Inaugurazione mostra sabato 21 aprile alle ore 18.00



Referente del progetto per il Liceo Ginnasio Statale “Orazio” prof.ssa Cristiana Imbert

cristiana.imbert@gmail.com telefono: 340-8696421