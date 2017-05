Lust for life – Alessandro Siviglia in mostra

Dal 26 maggio 2017 al 11 giugno 2017 la Sala Blu dell'associazione culturale La Clessidra di Roma ospita LUST for LIFE, una personale dell'artista Alessandro Siviglia assolutamente da non perdere. Nel cuore di Roma, in via del Teatro Pace 3, verranno esposte alcune importanti opere e potrai osservare da vicino la particolare tecnica dell'artista contemporaneo. Inaugurazione - 26/05 ore 21:00 La mostra continuerà fino al 11/06 con orario 16:30 / 24:00 Per ulteriori informazioni visita il sito alessandrosiviglia.it. Alessandro Siviglia realizza opere moderne, dallo stile inconfondibile, che richiamano il passato ed esaltano il luogo della sua provenienza. In questi ultimi anni, nell'accostamento di genere e modi espressivi differenti, realizza immagini astratte o crea personaggi e oggetti maestosi, a volte bizzarri, persone e animali grotteschi, stilizzati, ambientati in un'atmosfera quasi irreale, oppure in movimento come donne a bere un fumante caffè e cavalli imbizzarriti, o semplicemente gatti e volatili in posa. I soggetti ritratti di getto rappresentano la vita quotidiana, i colori si scontrano creando un avvolgente vortice di emozioni: è un canto cromatico. Si ispira allo studio su Picasso, usa il contrasto primordiale, il bianco e il nero, che dona la drammaticità della scena. Colori, emozioni e passione: questi sono i concetti chiave per comprendere i quadri di Siviglia. Cito: «Sperimento sempre nuovi modi di dipingere, niente è preciso, neanche le linee; sono sempre libero di tirare una linea grezza, non precisa o di cancellare e rifare daccapo», perché la sua arte ha bisogno di essere libera. Tutto questo lo porta quotidianamente a riflettere sulla vita e sulla morte, sull'amore e sull'indifferenza, sulle passioni che ci circondano, per poi tradurlo su una tela esprimendo le proprie emozioni.

