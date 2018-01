Luoghi segreti a due passi da Roma: a Sinopie incontro con Luigi Plos

Non è necessario andare lontano da Roma per fare escursioni e per provare emozioni da Indiana Jones. A garantirlo è Luigi Plos, autore di “Luoghi segreti a due passi da Roma” edito da Il Lupo che verrà presentato sabato 20 gennaio alle ore 18.00 presso il nuovo polo culturale Spazio Sinopie che si apre alla città nella centralissima Piazza Margana.



Così Luigi Plos, in una iniziativa gratuita, accompagnerà i partecipanti in molti e inaspettati luoghi segreti a due passi da Roma. Cascate, forre, doline, laghi, antiche gallerie, castelli, fenomeni termali e molto altro verranno raccontati dall'autore con descrizioni accurate e verificate sul campo in oltre vent’anni di perlustrazioni e più di tre libri editi. Da sempre appassionato di montagna, Luigi ha negli anni affiancato l'attività escursionistica di alto livello con una forma di esplorazione molto particolare: la riscoperta di tanti luoghi dimenticati intorno a Roma.



“Comunicare al pubblico luoghi segreti o poco conosciuti è parte attiva della valorizzazione culturale di un territorio. L’incontro con Luigi Plos vuole avvicinare appassionati di cultura e amanti dell’avventura, per creare momenti di condivisione tra arte e natura” dichiara Martina Gatti, presidente dell’Associazione Culturale Sinopie che da anni promuove visite e passeggiate culturali, con particolare attenzione ai cammini e alle escursioni di arche-trekking.



L’iniziativa è gratuita; è comunque gradita conferma della partecipazione.

Per info: info@sinopie.it / 06.96526460 - 388.3531375