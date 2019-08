"I luoghi dell’immaginazione, un viaggio infinito…", la mostra personale di Gianluigi Mattia

Venerdì 13 settembre alle ore 18,00 presso lo spazio espositivo di Arte Borgo Gallery verrà inaugurata la mostra” I luoghi dell’immaginazione” un viaggio infinito…

La doppia personale che si terrà a Roma, dal 13 al 19 Settembre 2019, presso la Galleria Arte Borgo, va segnalata per la sua unicità e rilevanza, in quanto mette assieme e a confronto due artisti così distanti e per tradizioni culturali e per un forte gap generazionale : il maestro Gianluigi Mattia (ex titolare di cattedra presso le Accademie di Bologna, Firenze, Roma) e la giovane artista Cheng Huili che va considerata una delle più sicure promesse dell’arte cinese di questi anni.

Il maestro, ha accettato di condividere con la giovane Cheng Huili questa esperienza, profondamente convinto che l’incontro tra Culture e Generazioni diverse, dimostri ancora una volta, come l’Arte e la Cultura debbano essere considerate un unico meraviglioso evento, di cui l’uomo è capace a qualunque latitudine e a qualsivoglia età: questo evento è il suo bisogno incoercibile di creatività.

Inaugurazione:

Arte Borgo Gallery | Borgo Vittorio 25 – Roma

Venerdì 13 settembre 2019 | ore 18.00

Periodo mostra: dal 13 al 19 settembre 2019

Orari della mostra:

11.00–19.00 | Domenica chiuso



Arte Borgo Gallery

Borgo Vittorio 25 – 00193 Roma

345 - 22.28.110



info@arteborgo.it

www.arteborgo.it