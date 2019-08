Lungo la Via Nicolaiana con Processione e Sagra della Tellina

Si può andare alla 56esima Sagra della Tellina, 27 agosto - 1° settembre, al Borghetto dei Pescatori di Ostia in tante maniere. C'è chi lo fa nel modo più antico e più bello: a piedi.

Il 31 agosto, sabato, appuntamento alle 09:00 davanti alla Stazione di Acilia (oppure alle 08:30 alla partenza del treno per Ostia Lido a Piramide), per fare tutti insieme una bella passeggiata costeggiante il Tevere. Un percorso facile quanto sconosciuto ai più, inserito nella Via Nicolaiana, immersi in una natura ricca di flora e fauna con suggestive vestige storiche.

Oltre il Parco del Drago si trovano il Castello di Giulio II, l’antica città di Ficana, gli Scavi di Ostia Antica, la torre medievale di Dragoncello. Arriveremo al Borgo dei Pescatori, costruito alla fine del XIX sec. a ridosso del Canale di Castel Fusano, per seguire la tradizionale Processione che percorrerà via terra il Canale dei Pescatori con la celebrazione del matrimonio tra pescatori ed il mare.

Gran finale alla Sagra della Tellina, una cucina di alta gastronomia, anche per celiachi e vegetariani.

Sito: www.pontierideldialogo.org

Iscrizioni on-line: http://www.pontierideldialogo.org/?page_id=3365

Oppure via mail: info@pontierideldialogo.org

