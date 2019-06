Lungo il Tevere ... Roma 2019

Un tuffo fra storia, cultura, divertimento e svago, da Ponte Sublicio a Ponte Sisto. Torna l'appuntamento con Lungo il Tevere ... Roma, la manifestazione estiva che anima e colora di appuntamenti, stand, mostre e tanto altro le sponde del "Biondo".

Mostre fotografiche e cinematografiche, esposizioni, citazioni letterarie e musicali di tutte quelle opere e di quei personaggi che hanno fatto grande la Capitale, street food e tanto altro. Un palinsesto ricco di eventi, in programma fino alla fine di agosto. Un programma culturale pensato per tutte le età, bambini e adulti, con l'obiettivo di insegnare qualcosa con quel sano pizzico di divertimento puro.

Lungo il Tevere...Roma propone un calendario capace di soddisfare tutti i gusti: così si passa dalla nuova scena indie pop della Capitale a Dante per tutti, ciclo di letture della Divina Commedia curate da Luca Maria Spagnuolo. Dal Social trash shoe a Battello in musica. Dalle presentazioni di libri agli eventi con la Polizia di Stato. Ci saranno parentesi dedicate alla moda, altre al benessere e alla salute del corpo e della mente, senza mai tralasciare spensieratezza e divertimento: ciò che i romani sicuramente cercano. Valore aggiunto per la manifestazione sarà poi la musica classica, con Classica sul Tevere e con i migliori musicisti giovani del Conservatorio Santa Cecilia.

Il calendario completo di Lungo il Tevere...Roma - ormai alla sua 17esima edizione - potete trovarlo sul sito ufficiale della manifestazione estiva www.lungoiltevereroma.it.