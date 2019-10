Lungo il cammino di San Benedetto: Collepardo che sorpresa!!!

Lungo il Cammino di San Benedetto si trova a 586 m s.l.m Collepardo, tra i borghi più belli del Lazio. Sorge su un rilievo dei Monti Ernici, un terreno carsico con profonde gole: è la 13° delle 16 tappe del Cammino del Patrono d'Europa. Spesso nella foga di arrivare alla destinazione finale si trascurano i dintorni che hanno, come in questo caso, tanti luoghi meravigliosi ed unici da visitare. Come le Grotte di Collepardo o Bambocci dove si sono trovate testimonianze di varie epoche e reperti pagani del culto misterico solare del Mitraismo;ricca di biodiversità. Le stalattiti sembrano bambole e pupazzi. Il Pozzo d’Antullo, una grandiosa voragine di origine carsica (diametro sup. 140 m, perimetro sup. 370 m, profondità 60 m) creatasi a seguito dello sprofondamento della volta di una grotta. Attualmente il punto più depresso della cavità e a -43 m. Le pareti strapiombanti presentano numerose stalattiti.

Famosissima quanto magnifica e monumentale è poi la Certosa di Trisulti: fu costruita nel XII sec nei pressi della precedente, per volere di papa Innocenzo III, assegnata ai Certosini. Comprende la chiesa abbaziale di San Bartolomeo, l’antica Farmacia ed il pregievole chiostro.Dalla certosa, per un suggestivo percorso, si accede al Santuario della Madonna delle Cese Una antica tradizione colloca al VI secolo l’apparizione ad un pio eremita della Madonna che lasciò impressa. Il piccolo santuario sorge in un ampia grotta, dimora già in epoca antecedente al mille di asceti eremiti.



Progetto Ponti di Vista: uno sguardo sensoriale sui Cammini d'Italia. Non vedenti e ipovedenti benvenuti. Saranno guidati da Accompagnatori Volontari senza nessun costo aggiuntivo.



