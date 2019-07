Lunga Vita alla Stand Up Comedy

Il Lunga Vita Festival inaugura gli spettacoli all'Accademia Nazionale di Danza, luminoso spazio che per dieci giorni ospiterà appuntamenti dal teatro al cinema, passando per l'attuale e seguitissima stand up comedy, momento in cui il pubblico incontrerà i reali cantori del nostro tempo, che racconteranno la modernità e i nuovi linguaggi, raccontando della vita con la giusta comicità che serve.

Da Francesco Arienzo e Valerio Lundini che inaugurano il 14 luglio, passando il 15 luglio con la serata collettiva con Antonio Ricatti, Velia Lalli, Daniele Gattano e Mauro Kelevra, seguiti il 16 luglio da un altro gruppo di comici: Luca Ravenna, Daniele Tini, Antonio Ricatti e Martina Catuzzi.

E poi ancora Francesco De Carlo che andrà in scena il 17 luglio, Daniele Fabbri che impugna il microfono il 18 luglio, mentre il 19 luglio dopo salgono sul palco Michela Giraud, Daniele Lanzillotta, Sandro Canori e Stefano Rapone. La sera del 20 luglio spazio all'esplosivo duo Francesco Montanari e Alessandro Bardani, un crescendo che culmina con un gran finale in compagnia di Giorgio Montanini, pronto a riempire la platea nella sera del 21 luglio con il suo più che irriverente punto di vista sulla realtà, sulla politica e sulle cose della vita.

Il programma

FRANCESCO ARIENZO e VALERIO LUNDINI

14 Luglio | h.22.30 | Accademia Nazionale di Danza

"Maschio Adorabile Poco Virile", il titolo dell'ultima fatica di Francesco Arienzo, ma anche la miglior definizione che lo rappresenta per il comico e autore partenopeo tanto caro a Frank Matano. La sintesi perfetta del suo periodo più consapevole, grazie al quale racconta quanto sia stato illuminante abbassare le aspettative in ogni occasione. Lo spettacolo di un uomo serenamente inadeguato che, nonostante le sue debolezze, non si è mai sentito meglio di così.

Valerio Lundini ha un problema con i titoli, li sceglie solo un momento prima di andare in scena. Per questo motivo, dopo aver girato l'Italia con il suo "Penultima Data del Tour Mondiale" che registra sold-out ovunque, meno che in un paesino dove comunque il teatro era grande, Lundini arriva all'Accademia di Danza pronto a trovare il titolo migliore prima di salire sul palco. Valerio Lundini, oltre a scrivere per Nino Frassica, Lillo & Greg, soffre di diabete di tipo uno e non possiede la tiroide.

ANTONIO RICATTI, VELIA LALLI, DANIELE GATTANO e MAURO KELEVRA

15 Luglio | h.22.30 | Accademia Nazionale di Danza

Quattro comedian e un microfono per un'ora e mezza di sane risate. Sesso, religione, politica, morte, droga. Una satira feroce alla realtà del momento, per una vera e propria staffetta comica che vedrà in scena Antonio Ricatti, Velia Lalli, Daniele Gattano e Mauro Kelevra.

LUCA RAVENNA, DANIELE TINTI, DAVIDE MARINI e MARTINA CATUZZI

16 Luglio | h.22.30 | Accademia Nazionale di Danza

Quattro comedian e un microfono per un'ora e mezza di sane risate. Sesso, religione, politica, morte, droga. Una satira feroce alla realtà del momento, per una vera e propria staffetta comica che vedrà in scena Luca Ravenna, Daniele Tinti, Davide Marini e Martina Catuzzi.

FRANCESCO DE CARLO

17 Luglio | h.22.30 | Accademia Nazionale di Danza

Un monologo nuovo su Amore e Populismo. Un'ora per parlare del "popolo bullo" che mette bocca su tutto, in grado di essere allenatore, medico, avvocato e padrone di parcheggiare in ogni luogo preferisca, anche sulle strisce pedonali. Una critica retorica e autoreferenziale che odia le masse, tradisce gli affetti e si domanda: come mai non ci hanno votato? Mistero. Il tutto raccontato attraverso storie di miseria personale, quelle di un quarantenne sempre meno sveglio e sempre più anaffettivo, che vota col cuore e ama con la testa. Praticamente un coglione.

DANIELE FABBRI

18 Luglio | h.22.30 | Accademia Nazionale di Danza

Trentasei anni, single, maschio eterosessuale che però non l'ha fatto apposta. La sua educazione cattolica gli ha insegnato che i suoi impulsi sessuali sono sbagliati e pericolosi. Nel contempo però, essendo figlio del patriarcato, ha il bisogno viscerale per non sentirsi un fallito, di mettere sempre il pene al primo posto. In tutta questa confusione Daniele Fabbri, un giorno, incontra il Femminismo. "Si, ti sto ascoltano Femminismo. Ma ogni tanto, se ti piaccio, scopiamo?" Nasce così Fakemminista, nuova fatica di Daniele Fabbri, autore e comico che compie un monologo-esercizio di autocritica che non capiremo mai se sia perfettamente riuscito.

MICHELA GIRAUD, DANIELE LANZILLOTTA, SANDRO CANORI e STEFANO RAPONE

19 Luglio | h.22.30 | Accademia Nazionale di Danza

Quattro comedian e un microfono per un'ora e mezza di sane risate. Sesso, religione, politica, morte, droga. Una satira feroce alla realtà del momento, per una vera e propria staffetta comica che vedrà in scena Michela Giraud, Daniele Lanzillotta, Sandro Canori e Stefano Rapone.

FRANCESCO MONTANARI e ALESSANDRO BARDANI

20 Luglio | h.22.30 | Accademia Nazionale di Danza

"La Più Meglio Gioventù" è un reading che Francesco Montanari e Alessandro Bardani portano in giro ormai da molto tempo, registrando sale colme di applausi e lunghe risate, complice il fatto che ogni data non è mai uguale all'altra. Con uno stile ispirato a film come Clerks e Coffe and Cigarettes, oppure al teatro canzone di Giorgio Gaber, Montanari e Bardani si sprecano in riferimenti che spaziano da Woody Allen a Pier Paolo Pasolini, passando per Marco Tullio Giordana o Samuel Beckett.

GIORGIO MONTANINI

21 Luglio | h.22.30 | Accademia Nazionale di Danza

Stand Up Comedian, autore e attore. Giorgio Montanini è uno dei pochi e più puri rappresentanti di stand up comedy in Italia, che comincia nel 2008 entrando a far parte del gruppo Satiriasi, tra i primi esperimenti del genere nato nel Paese. Nel 2011 porta in scena il suo primo spettacolo dal titolo "Nibiru" e poco tempo dopo continua a girare i teatri con "Un Uomo Qualunque". Nel 2013 è ospite fisso di #Aggratis!, programma di Rai2 che lo vede coinvolto anche come autore. Nel 2014 è protagonista assoluto di "Nemico Pubblico" su Rai3, la sua prima trasmissione televisiva. L'anno successivo sempre con Satiriasi, è protagonista del successo di pubblico in onda su Sky dal titolo Comedy Central. Parallelamente alla TV porta in scena i suoi spettacoli in giro per l'Italia, registrando sistematicamente sold-out.