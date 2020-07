Luneur, promo Ripartiamo: divertirsi in famiglia in sicurezza e serenità

Il Luneur Park si estende su oltre 60.000 mq con 25 attrazioni immerse nel verde che soddisfano i desideri di tutta la famiglia: la grande Ruota Panoramica per i nostalgici, lo Spinner per gli adrenalinici, la Giostra Cavalli per i più romantici…

Un Giardino delle Meraviglie in cui sono state adottate tutte misure di sicurezza necessarie per garantire agli ospiti un divertimento illimitato e libero da ogni preoccupazione per tutta la famiglia.

Le Giostre e i Giochi del Parco aprono tutti i giorni dalle 17:00 alle 22:00. E’ possibile cenare all’aperto sotto lo sguardo dell’Antico Dinosauro o del Simpatico Brucomela. Si può scegliere tra la pizza tonda, l’hamburger con i fritti o un primo piatto. L’offerta è sempre molto ricca, conveniente e di massima qualità.

Con la Promo Ripartiamo i biglietti del Parco vanno incontro alle esigenze di tutte le famiglie grazie a dei prezzi veramente speciali:

Biglietto di Ingresso: 3,50 euro. Per accompagnare i tuoi cari nel Giardino delle Meraviglie e godere del fresco del Parco senza fare le giostre.

Biglietto Giostre illimitate: 14 euro (invece di 23 euro). Per divertirsi senza limiti e senza pensieri in totale sicurezza su tutte le attrazioni del Parco.

Biglietto Giostre illimitate + Menù Cena: 20 euro. Per divertirsi senza pensieri e cenare all’aperto con tutta la famiglia. Il Menu cena prevede una scelta tra pizza, hamburger, hot dog o primo piatto + bibita.

Le Giostre e i Giochi del Parco aprono tutti i giorni dalle 17:00 alle 22:00. I biglietti sono contingentati e a data fissa, è fortemente consigliato acquistare on line