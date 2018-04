Luneur Park accende i motori con la Formula E

Luneur Park, luogo di ritrovo e divertimento delle famiglie e dei bambini romani, sottolinea ancora una volta l’attenzione ai temi ambientali ed ecologici e diventa protagonista con il primo E-Prix di Roma, il grande evento che coinvolgerà l’intero quartiere Eur e il cui circuito costeggia il magico portale del Parco.

Il 14 Aprile 2018 per arricchire di divertimento e magia l’adrenalina delle monoposto internazionali, il Luneur Park consente l’ingresso gratuito al Parco a tutti i possessori di un titolo di accesso per l’E-Prix e riserva loro un biglietto speciale, giostre illimitate, al prezzo di €10 anziché € 18 (prevendita on line fino al 13 aprile). Il biglietto speciale dedicato agli spettatori dell’E-Prix sarà acquistabile anche il giorno dell’evento, il 14 aprile, presso le casse del Parco, al prezzo di 12€ anziché 18€.

Ma le sorprese non finiscono qui! Luneur Park vi dà appuntamento con animazione e Laboratori a tema anche all’interno della Kids Zone dell’ Allianz E-Village all’interno della Nuvola, un luogo di ritrovo, intrattenimento e innovazione per famiglie e appassionati di tutte le età. Il 13 e il 14 aprile.