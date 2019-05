Dal 20 maggio 2019 al 6 gennaio 2020 entra nel vivo "La luna sul Colosseo 2019 - il sogno del gladiatore", una speciale illuminazione per rendere unica la visita serale ai sotterranei, alle gallerie ed alle arcate del Colosseo.

Le visite guidate notturne al Colosseo, con gli interventi multimediali di Studio Azzurro renderanno uniche e molto suggestive le escursioni al chiaro di luna.

Il tour

La luna sul Colosseo – Il sogno del gladiatore, questo il titolo scelto per l'edizione 2019 del percorso di visite guidate. I visitatori, una volta arrivati sul piano dell'arena, potranno assistere a una proiezione che, attraverso il sogno di un glorioso campione alla vigilia del combattimento, ricorda le gesta dei più valenti gladiatori i cui nomi sono a noi noti dalle fonti antiche.

Le visite per gruppi di 25 persone fanno così vivere la magia notturna dell'anfiteatro Flavio, in un percorso che dura 75 minuti e che lega la storia ai suoni e alle immagini creati da Studio Azzurro.

Marziale, Cassio Dione, S. Agostino, Artemidoro sono solo alcune delle figure del passato con cui i visitatori potranno interagire attraverso le installazioni video. Le immagini, le voci e i suoni si attivano al passaggio dei visitatori, e anticipano la proiezione conclusiva. Sul piano dell’arena, poi ombre di servitori di scena con fiaccole alla mano, vengono proiettate sul sipario agitato dalla brezza serale.

Scendendo nelle viscere del monumento, viene spiegato il funzionamento dell’apparato tecnico che consentiva il sollevamento di uomini e di animali dai sotterranei all’arena. Come ombre cinesi, appaiono quasi per magia sugli antichi muri le figure che popolavano questi spazi: belve feroci e animali esotici. E i gladiatori.

Saliti sull’arena, proprio lì dove spettacoli e cruente battaglie avevano luogo, il sipario si apre su “Il sogno del gladiatore”. Proiettate su tre grandi velari, le immagini mettono in scena la notte precedente all’inizio dei giochi e quello che in modo fantastico, ma molto umano, potrebbe essere passato nella mente di un combattente in attesa di prendere le armi e di sfidare la sorte. La stessa sorte condivisa da Carpoforo, Diodoro e Demetrio, famosi gladiatori di cui le fonti antiche ci ricordano le grandiose imprese che trascinavano in un tifo smisurato gli antichi romani, assiepati sugli spalti del Colosseo.

Il tour è disponibile in italiano e in inglese

Ideazione progetto multimediale : Studio Azzurro

Organizzazione e promozione: Electa in collaborazione con CoopCulture

Orari e giorni:

20.00 - 00.00

DA APRILE A OTTOBRE, TUTTI I GIORNI TRANNE LA DOMENICA

18.00 - 22.00

NOVEMBRE E DICEMBRE, OGNI GIOVEDÌ, VENERDÌ E SABATO

DAL 2 AL 6 GENNAIO TUTTI I GIORNI