Luna Park alla Giostra Guido Reni

Venerdì 26 luglio, dalle 18,30, la Giostra Guido Reni - nuovo punto di ritrovo nato a Roma, fuori dal comune, fatto d’arte, mostre, cinema e performance - apre le porte del Luna Park, con ingresso libero e selezioni musicali by Dino Adamo & Sara Blackie.

Bolle di sapone, trucchi, pop corn, caramelle e giochi sono solo la cornice di una serata ricca di divertimento e spensieratezza. Per chi vuole fuggire il caos della città restando in città. Presenti anche una serie di aree relax per godersi la serata come più si preferisce, dal tramonto e fino a tarda notte.

Le aree relax

Urban Lounge > Appetizer Fusion & Martini Bar from 6:30pm

Restaurant > Italian 8:00pm – 11:30pm

Hawaiian Garden Bar > Poke Bowl & Tiki from 8:00pm

Beer Point > Vintage Car&Bike Expo & Fresh Brews by Brus industry

Appuntamento venerdì 26 luglio presso GIOSTRA Guido Reni - c/o Ex Caserme Guido Reni - Viale Guido Reni, 7. Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/464859327683318/

Info e prenotazioni:

info@giostraroma.it

+39 392 367 48 00

06 5728 8666