"Lumie di Sicilia - All'uscita - La favola del figlio cambiato" al Teatro Greco

I due Atti unici pirandelliani "Lumie di Sicilia" e "All'uscita", così ricchi di personaggi tridimensionali, sono ancora oggi attuali e delicati, con il loro continuo dibattersi tra realtà e finzione, finzione e realtà. Affrontano il contrasto tra l’essere semplicemente se stessi e il dovere assumere delle maschere di fronte alla società, l’incompatibilità tra differenti visioni della vita e l’impossibilità a comunicare, la tendenza ad escludere il “diverso” quasi come un ascesso che la società non può tollerare, il sentirsi oggetto del tradimento della vita, la dialettica tra la tragica condizione umana e la coscienza raziocinante del suo esistere.

E con "La favola del figlio cambiato" Pirandello rivolge l’attenzione alle popolari credenze della sua Sicilia guardandole con benevolenza, scorgendone al di là delle grossolane superstizioni, le radici di profonda umanità.

Regia di MARIAGIOVANNA ROSATI HANSEN

LUMIE DI SICILIA E ALL'USCITA

con Monica Grant, Anita Martorana, Livia De Luca, Emanuele Martorana, Clif Imperato

Lettura drammatizzata de "LA FAVOLA DEL FIGLIO CAMBIATO" con Paolo Gatti e Magia

Coreografie di Renato Greco e Balletto Italia New Wave

Aiuto regia Andrea Cerasa

Luci e Fonica Raffaele Fracchiolla

Costumi e Scene Accademiastudio

Foto Saida Volpe

