Lumen, tra scienza e sogno al Teatro Kopò

LUMEN-TRA SCIENZA E SOGNO ⚗

Spettacolo con attori



26 GENNAIO 2019 ORE 16.30

27 GENNAIO 2019 ORE 11.00



💰COSTO DEL BIGLIETTO 6€



SINOSSI

Lumen è la meravigliosa storia della grande scienziata del Novecento: Marie Curie.

Lo spettacolo catapulterà i bambini in un mondo di esperimenti, teatro danza, giochi di luci ed ombre che spiegheranno, in maniera semplice, teorie scientifiche a cui l’uomo è arrivato con l’immaginazione e una grande curiosità.





CREDITS

Di e con Annarita Colucci

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TARGET

Dai 4 anni in su

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N.B. Non si accettano prenotazioni telefoniche ma solo acquisti online o a botteghino (l'acquisto a botteghino è consigliato qualche giorno prima dello spettacolo per assicurarsi la disponibilità dei posti)