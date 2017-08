Luka & Vega: i bambini dagli occhi di Sole

LUKA E VEGA

I Bambini dagli Occhi di Sole

Spettacolo musicale per bambini tratto dall’omonimo racconto di Andrea Camerini



Prodotto da Nuove Tribù Zulu

Testo – Andrea Camerini

Musica – Nuove Tribù Zulu



NUOVE TRIBU' ZULU

Andrea Camerini – Voce, Flauto Traverso

Paolo Camerini – Contrabbasso, Basso Elettrico, Loop, Campionamenti

Ludovica Valori – Fisarmonica, Piano, Tastiere



Con la partecipazione straordinaria di

Laura Milani – Voce Recitante



La storia inizia in una calda notte misteriosa in cui i pianeti Venere e Giove sono più vicini che mai ad un sottile spicchio di Luna calante. Tutti e tre gli astri sono stretti in un profondo abbraccio, guide luminose rassicuranti nel cielo estivo di Agosto.

Da quella luce feconda e nutriente che si riflette nell’Oceano nascono due bambini gemelli di dodici anni che magicamente fuoriescono dalle acque chiare e raggiungono la terraferma alle prime luci dell’alba.

Si chiamano Luka e Vega, i Bambini dagli Occhi di Sole, chiamati da Madre Terra con l’arduo compito di cercare il Fiore d’Oro, e di riunire altri bambini come loro per fermare la grande tempesta di fango creata dai Figli della Mente che sta compromettendo giorno dopo giorno la vita e la sopravvivenza della razza umana.

I Bambini dagli Occhi di Sole possiedono il dono di leggere il pensiero degli adulti, si muovono veloci da un punto ad un altro nello spazio, proferiscono parole magiche, governano i quattro elementi, possono cambiare la sofferenza in gioia, conoscono i segreti del canto, della musica, della danza e dei colori.

Una favola musicale che ci conduce nei diversi angoli della Terra per cercare di trovare quel fiore prezioso che percorre e accomuna le differenti culture del mondo alla ricerca di quei valori umani che possono restituirci il senso dell’esistenza attraverso lo sguardo luminoso e puro dei bambini.



Nello spettacolo-concerto, adatto a bambini e adulti, la musica e le canzoni delle Nuove Tribù Zulu con la partecipazione straordinaria dell’attrice Laura Milani ci accompagnano lungo l’itinerario imprevedibile e coinvolgente di Luka e Vega, in un avventura sonora senza limiti geografici.