NANO EGIDIO

presenta

LUISA, UNO SGUARDO OLTRALPE

Soap Opera Moderna e Contemporanea.

Di e con Marco Ceccotti, Simona Oppedisano, Francesco Picciotti.

dal 28 novembre al 1 dicembre 2019

Teatro Studio Uno via Carlo della Rocca, 6 Roma





Il nuovo lavoro del collettivo Il Nano Egidio debutta in prima assoluta al Teatro Studio Uno dal 28 novembre al 1 dicembre con lo spettacolo “Luisa, uno sguardo oltralpe” la prima Teatro-Novela italiana con attori e pupazzi, scritta, diretta ed interpretata dal camaleontico e sorprendente trio comico formato da Marco Ceccotti, Simona Oppedisano e Francesco Picciotti, che in quasi dieci anni di spettacoli ha conquistato il pubblico romano e non solo riscuotendo grande successo in tutte le piazze dello stivale.



“Luisa, uno sguardo Oltralpe” è uno sceneggiato teatrale esilarante che con il giusto equilibrio di cattiveria e tenerezza riesce ad affrontare tematiche troppo spesso dimenticate come i difficili amori che possono nascere tra una donna e un pupazzo o tra un danese e un alce, i terroristi troppo timidi, l'assenza di negozi cinesi sotto casa ad Orvieto e le unioni incivili.



La nobildonna decaduta Lusia Winghfield è segretamente innamorata di Woody Baltimora, un povero pupazzo contadino. Un amore contrastato dalla differenza di classe e anche dal padre di lei, Emidio Winghfied, che tenta in tutti modi di scongiurare le nozze ricorrendo a subdoli avvocati, spietati assassini e a Fiorella Mannoia, perché Luisa è da tempo promessa sposa al suo perfido ma ricco cugino.



Lo spettacolo raccoglie il materiale comico più sperimentale, anarchico e surreale che NANO EGIDIO ha scritto in quasi 10 anni di intensa ricerca comica trasversale e di serate dal vivo, su ogni tipo di palcoscenico, che lo hanno portato a diventare una delle realtà teatrali indipendenti più apprezzate della scena comica contemporanea.



Biografia Nano Egidio

Nano Egidio è un collettivo di teatro ed eventualità formato da Marco Ceccotti, Simona Oppedisano e Francesco Picciotti.Nasce nel 2011 ed è tuttora in attività. Debutta nel mondo teatrale con la “Trilogia di un Nano da Giardino che voleva diventare grande” serie teatrale che vede la partecipazione di attori, pupazzi, giocattoli e un nano da giardino. La trilogia è composta da spettacoli “Una Storia Vera. Season One”, “Batman Blues” e “Nano Egidio Contro Il Male di Vivere Spesso Incontrato”. Sperimenta nuovi e inusuali linguaggi comici grazie ai suoi reading animati “Fabula Rasa”, “Studentesse Universitarie Cercano Appartamento in Zona” e le performance “Il Paradosso dell’Attore 2000”. Con i suoi spettacoli gira l’Italia entrando nelle stagioni dei principali teatri off e festival, vince la rassegna “Abitare lo Spazio” di Roma Capitale, il Premio della Critica al Martelive e viene inserito nella prima edizione del volume antologico Lazio Creativo – 100 Storie di Creatività. Per il web realizza “Indovina Chi? – La Serie” e la webnovela “Luisa, Uno Sguardo Oltralpe” E’ tra i fondatori di “Sgombro”, un varietà tragicomico che vede la partecipazione di autori, attori e performer di spicco della scena romana e nazionale. Il suo ultimo lavoro è “La Vita Premium – lo spettacolo che hai sempre sognato”.



WWW.NANOEGIDIO.IT



“Luisa uno sguardo oltralpe” 28 novembre al 1 dicembre 2019



Teatro Studio Uno, Via Carlo della Rocca, 6 (Torpignattara).



Ingresso 12 euro. Tessera associativa gratuita

Giov – Dom ore 21.00





PRENOTAZIONI http://j.mp/prenotaTS1



Per info: 3494356219- 3298027943



www.teatrostudiouno.com – info.teatrostudiouno@gmail.com

