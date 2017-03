"MeetiX: incontri sulle musiche del mondo" a cura di Associazione Culturale Tourbilion presenta Luisa Cottifogli "Rumì" in concerto Luisa Cottifogli - voce, percussioni, sequencer Gabriele Bombardini - chitarre, pedal steel, sequencer Andrea Bernabini - video-installazioni e luci Luisa Cottifogli ripropone lo spettacolo "Rumì", nomination al Premio Tenco 2006 (secondo tra i cinque migliori album di musica etnica) e Premio Imola in Musica 2006. "Rumì" è un evento multimediale, un concerto immerso in suggestive video-installazioni e antichi racconti, che unisce magicamente suoni contemporanei e parole di un mondo passato; esalta il contenuto espressivo della melodia popolare ma ne restituisce lo spirito con uno stile moderno, fresco e luminoso, e segna in qualche modo l'assimilazione di sonorità estranee alla tradizione con sfondi di ideazione pop, fusion, jazz, etnici, elettronici e contemporanei, eleganti e sofisticati, che variano e mutano nell'assoluto dominio della fantasia. "È Rumì d'Santa Mareja"- come lo chiamava la gente - è un personaggio realmente esistito nel 1800 sulle strade della bassa romagnola. LUISA COTTIFOGLI è un'artista della voce… voce significa per lei cantare, suonare, recitare, improvvisare, scoprire suoni e viaggiare nelle diverse culture. Un curriculum che pochi musicisti italiani possono vantare: diploma di canto al Conservatorio G.B. Martini di Bologna e di recitazione all'Accademia Antoniana di Arte Drammatica, collaborazioni con Ivano Fossati, Teresa De Sio, Lucio Dalla, Giovanna Marini, The Chieftains, Andrea Parodi, Riccardo Tesi, vocalist per 5 anni del gruppo Quintorigo col quale incide vari lavori discografici. Il suo bagaglio artistico si è arricchito con lo studio e la sperimentazione di approcci diversi alla vocalità, dalla musica antica al jazz, dall'opera contemporanea alle musiche tradizionali del mondo e in particolare a quella indiana, che ha potuto conoscere da vicino grazie ad una borsa di studio. Il suo ultimo progetto discografico "Come un albero d'inverno" (in uscita per Visage Music e prodotto assieme a Gabriele Bombardini), nel quale predominano le voci, è dedicato al Nord, alle montagne e metaforicamente alla dura vita dell'essere umano. Teatro Sala Uno Piazza di Porta San Giovanni, 10 - 00185 Roma Info e Prenotazioni +39 06 86606211 (dalle 17:00) oppure telefonando al 335-8410833 Email: promozione@salaunoteatro.com www.salaunoteatro.com