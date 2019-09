Ludwig in concerto a Spazio Novecento

Ludwig, producer, Dj e astro nascente della scena pop romana, sabato 5 ottobre farà ballare e saltare il pubblico romano con un concerto in uno dei locali più cool e alla moda della Capitale, Spazio Novecento, situato nel cuore del quartiere dell’Eur.

Dopo il sold-out – registrato con due settimane di anticipo – lo scorso febbraio all’Atlantico Live di Roma, Ludwig, che ha da poco pubblicato il nuovo singolo “Weekend”, torna live nella propria città per la data zero dell’attesissimo “Weekend Tour”. L’artista poliedrico ed eclettico si prepara a stupire i suoi fan e a diffondere un’energia rivoluzionaria e un sound inconfondibile nei club italiani.

La hit e tormentone social “Domani Ci Passa”, che ha raggiunto i 7 milioni di streaming, è contenuta nel suo disco d’esordio, “Curioso”, un EP di 5 tracce, fuori da maggio 2019, che ha totalizzato da indipendente quasi 20 milioni di streaming sulle piattaforme digitali. Il Curioso Tour ha portato il cantante in giro per l’Italia e l’Europa con 20 Djset estivi, tra i quali spiccano quelli di Mykonos e Formentera.

Ludwig, all’anagrafe Ludovico Franchitti, classe ’92, va delineandosi come una delle realtà emergenti più interessanti che, grazie al suo talento, può vantare di aver calcato palchi di festival importanti come “Nameless” e di aver lavorato alle produzioni degli artisti più in vista della scena musicale italiana.

Vendita dei biglietti online: www.xceed.me