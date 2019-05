LUDI FIDEI, Primo raduno di sbandieratori e musici Città di Marino

In occasione dei 400 anni dalla consacrazione di San Barnaba a Patrono di Marino, il 9 giugno 2019, dalle 11.30 a.m. in poi, in Piazza San Barnaba a Marino (Rm) l'ass.cult. Lo Scudo di Lepanto presenta "Ludi Fidei", il 1°Raduno di Sbandieratori e Musici Città di Marino.

Un evento ideato in nome della condivisione e della fede, nel senso più ampio del termine, dove il gioco di squadra e l'unione per una passione, sono la base di una crescita reciproca. Sarà uno spettacolo ricco di emozioni, scandito dal ritmo dei tamburi e dal gioco del volteggio delle bandiere, destreggiate con grande abilità dalle compagnie che vi prenderanno parte, quali:

Sbandieratori Castello Anagni,

Musici di Magliano Sabina,

Sbandieratori e Musici di Carpineto,

Sbandieratori Velletri,

Sbandieratori di Vignanello,

accolte dagli sbandieratori di marino Lo Scudo di Lepanto.