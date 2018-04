Lucy Campeti e la sua band portano il Soul al Vitala Festival

Lunedì 9 aprile nell'ambito della rassegna musicale Vitala Festival si terrà il concerto della "Lucy Soul Band", un suggestivo viaggio musicale alle radici del soul. La Musica dell’Anima, sulle orme delle voci e dei brani storici, dalle origini alle nuove tendenze. A guidare il pubblico in questo viaggio sarà la voce di Lucy Campeti, accesa dalla scintilla di Aretha Franklin e Stevie Wonder e cresciuta attraverso il Gospel, lo Spiritual, il Funk e il Rhythm & Blues. Tutta la musica nera che nasce dall’anima e si contamina e si fonde in mille sfumature, anche grazie agli artisti più recenti. Sfumature che sono racchiuse nel repertorio della band, un combo di ottimi musicisti di esperienza internazionale.

Lucy Campeti, cantante italo dominicana leader della band, vanta collaborazioni con molti artisti italiani e stranieri, tra i quali Martha High (storica corista di James Brown), Ricky Bailey (Delegation), Herbie Goins, King James Johnson, Jimmy Holden, Orlando Johnson, Francesco De Gregori, Marco Mengoni, Mario Biondi, Valerio Scanu, Ivana Spagna, Checco Zalone, Amii Stewart.

Molte le partecipazioni a diversi show televisivi: canale 5 ‘Amici’ di Maria De Filippi, canale 5 ‘Panariello Non Esiste’ su Rai 1 “Panariello sotto l’albero, su La7 “Markette” di Piero Chiambretti.

Ad accompagnare la sua voce saranno Alfredo Bochicchio (Chitarra), Gianni Aquilino (Tastiere), Mimmo Catanzariti (Basso), Stefano Marazzi (Batteria), Luca Iaboni (Tromba), Massimiliano Filosi (Sax) e Enzo De Rosa (Trombone).

Il Vitala Festival, organizzato da Fabiana De Rose in collaborazione con il Teatro San Genesio, è una rassegna di natura filantropica, alla sesta edizione, con lo scopo di promuovere e sostenere musicisti, cantanti, artisti del settore musicale e delle arti visive, che presenta un calendario articolato e variegato per genere e composizione dei gruppi musicali che verranno ospitati.