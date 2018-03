Il "lupo cattivo" di Lucio Leoni all'Auditorium

Lucio Leoni presenta al pubblico dell'Auditorium Il Lupo Cattivo il suo nuovo atteso disco.

Brillante e provocatorio, Lucio Leoni usa l’espediente del Lupo Cattivo per parlare di emozioni universali e concetti senza tempo, per costruire una sorta di “saggio sull’esistenza” che non porti con sé una data di scadenza. Significati e i significanti si mescolano in costruzioni logiche o illogiche, per farsi dialogo interiore o racconto.