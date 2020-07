Profumo di Musica: tributo a Lucio Battisti

"Comunque adesso ho un po' paura, ora che quest'avventura sta diventando una storia vera, spero tanto tu sia sincera!". Profumo - Spazio Sensoriale e Floripark celebrano Lucio Battisti in una serata speciale.

Domenica 19 luglio previsto un concerto a cielo aperto, nel grande parco del locale a Roma Nord. Cose buone da mangiare e da bere per accompagnare le migliori canzoni di Lucio Battisti suonate dalla band de i Sette&Quaranta.

Appuntamento alle 21 per l'inizio del concerto in via di Villa Lauchli, 1. Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/295072038420132/