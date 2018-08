Lucio Battisti | 20 - Mi ritorni in mente - Canzoni in Terrazza

Lucio Battisti muore a Milano il 9 settembre 1998.A 20 anni dalla scomparsa Officine Creative Market,all'interno del suo evento, rendera' omaggio con " Mi ritorni in mente - canzoni in terrazza " ad uno dei piu' grandi cantautori del '900 attraverso le sue straordinarie inimitabili canzoni,senza tempo.Varie band dalle ore 16,00 alle 18,00 si alterneranno per cantare le canzoni e brani a richiesta,del Genio della musica leggera.

- proiezioni di video

- ad esaurimento t - shirt LUCIO 20

- sulla terrazza L'ANGOLO DEL VINILE dove sara' possibile acquistare autentiche rarita' di Lucio Battisti

L'evento nell'evento e' Domenica 23 settembre 2018

All'interno di Officine Creative Market

ingresso libero

info 3498774204