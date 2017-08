Lucifer al MACRO Testaccio

Fondata da Erika Z. Galli e da Martina Ruggeri, Industria Indipedente conduce, a partire dal 2005, una ricerca caratterizzata dalla sperimentazione di diverse modalità espressive abbracciando contemporaneamente video, arti performative, musica, moda e nuova drammaturgia.

Proprio attraverso la scrittura drammaturgica, lente per inquadrare e sviscerare le contraddizioni del reale, la compagnia ha guadagnato numerosi premi e si è affermata come una delle più interessanti realtà emergenti nel panorama della ricerca teatrale italiana.

Lucifer rappresenta una nuova sfida per Galli/Ruggeri: qui la scrittura drammaturgica travalica la parola per incarnarsi come materia sanguigna nelle musiche eseguite dal vivo dalla dj Lady Maru e nel corpo di Piergiuseppe Di Tanno, unico attore in scena. Il mito di Lucifero, attraversato dalla produzione culturale classica e contemporanea, è scarnificato fino a divenire puro riflesso della natura e delle debolezze umane.

A dialogare con Di Tanno, corpo nudo e inerme e al contempo bestia inumana, c’è solo un uovo (o più uova): ecco la vita, colta nella sua originaria compiutezza, l’origine cosmica, una cellula perfetta o un vuoto contenitore attraverso il quale mettere in scena ogni tentativo umano di stare nel mondo.