Sabato 7 Aprile Luciano Lettieri presenta il suo Quartetto Jazz al Cotton Club



Luciano Lettieri Jazz Blues Friends è un quartetto che nasce da un'idea del chitarrista Luciano Lettieri, propone un repertorio di brani originali e standards del jazz, sound moderno creatività interplay sono l'essenza del concerto alla Casa del jazz, in cui sono importanti la tradizione be bop e il blues, a completare la band i fantastici musicisti Ettore Gentile al pianoforte, Pietro Iodice alla batteria, Iacopo Ferrazza al contrabbasso.



Luciano Lettieri inizia a suonare la chitarra professionalmente nel 1978, durante la sua attività di musicista ha suonato con: Mandrake Som, Massimo Urbani, Roberto Gatto, Maurizio Giammarco, Nicola Arigliano, Eddy Palermo, orchestra "Trombe rosse" di Massimo Nunzi, orchestra di Roberto Pregadio... molto apprezzato come compositore ha al suo attivo un album registrato nel 2005 con Giancarlo Maurino, Francesco Puglisi, Pietro Iodice, Roberto Gatto, Maurizio Giammarco.



Line up:



LUCIANO LETTIERI CHITARRA

ETTORE GENTILE PIANO

FRANCESCO PUGLISI CONTRABBASSO

ANDREA NUNZI BATTERIA/PERCUSSIONI



______________________________________

COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

info e prenotazioni :

0685352527



www.cottonclubroma.it



INGRESSO : 5€

(Menu alla carta o consumazione obbligatoria)

_________________________________________