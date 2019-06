Luciano Lembo - Festa di San Romualdo Abate

Nel 2005 è l'imitatore di punta su Rai Uno in "Si si è proprio Lui" condotto da Luisa Corna e l'anno dopo, sempre in veste d'imitatore, partecipa alla trasmissione "Amore" di e con Raffaella Carrà. Il suo 'Robert de Niro' diventa un personaggio di spicco a "Colorado Cafè'" su Italia1 ed è più volte ospite nella "Buona Domenica" condotta da Beppe Braida. Al "Maurizio Costanzo Show" presenta il suo libro di Poesie 'Lembo Inverso' e nel 2009 è nel cast di "Zelig Off" nei panni di un Single disperato.



Partecipa a "Central Station", canale Comedy Central di SKY, dove propone i suoi monologhi. Al cinema recita nel film "Baciato dalla fortuna" di Vincenzo Salemme e nella fiction tv "Il Commissario Rex". Attualmente è la voce comica della popolare emittente Radio Globo. Tra gli spettacoli teatrali ricordiamo "Single x Sbaglio" al Teatro Parioli e gli eventi dell'estate romana nella manifestazione "All'Ombra del Colosseo".